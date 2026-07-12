Cervia. Movida sotto controllo: 100 identificati e verifiche in 12 locali

Prosegue senza sosta il piano di controlli straordinari sul litorale ravennate per garantire un’estate sicura a residenti e turisti. Nella notte tra sabato e domenica, un maxi-servizio interforze coordinato dalla Questura di Ravenna ha blindato le località di Cervia, Milano Marittima e Pinarella. Il dispositivo di sicurezza ha visto operare in stretta sinergia la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale.

Il bilancio delle operazioni della notte conta circa 100 persone identificate, diverse delle quali sono risultate già note alle banche dati delle forze dell’ordine per precedenti di polizia. I controlli amministrativi e di sicurezza hanno passato al setaccio anche 12 esercizi commerciali della movida per verificarne la regolarità di gestione. Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Provinciale ha coordinato i posti di blocco mirati a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol: sono stati 48 i veicoli fermati e ispezionati, con un conducente sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza.