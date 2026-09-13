Cervia, movida sicura nel fine settimana prescolastico

Un fine settimana di controlli serrati ma senza criticità per la riviera cervese, dove la sicurezza ha accompagnato il divertimento dei più giovani durante l’ultimo weekend prima della riapertura delle scuole. Su indicazione del Prefetto di Ravenna e sotto il coordinamento della Questura, un dispositivo interforze composto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale ha presidiato capillarmente il territorio tra Cervia, Milano Marittima e Pinarella durante le ore serali e notturne.

Le operazioni si sono concentrate sui punti più sensibili, a partire dalla stazione ferroviaria di Cervia dove giungono centinaia di ragazzi dai comuni vicini, per poi estendersi alle aree della movida, al centro commerciale di Pinarella e alla pineta. Oltre duecento persone e numerose autovetture sono state verificate nel corso della notte. Nel bilancio dei controlli, che hanno visto anche l’impiego delle unità cinofile della Guardia di Finanza per contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, figura una sola sanzione a carico di un giovane trovato in possesso di droga per uso personale. Verifiche amministrative congiunte hanno interessato infine due discoteche ed esercizi commerciali della zona, confermando una situazione complessivamente tranquilla lungo tutto il litorale ravennate.