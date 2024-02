Cervia, morta Nadia Pistocchi, la regina della pasta fatta in casa

Dopo una malattia inesorabile se n’è andata alla età di 70 anni Nadia Pistocchi, la regina della pasta fresca fatta in casa. Gestiva da 30 anni il negozio “La sfoglia” insieme alla sorella Loretta, nella circonvallazione Sacchetti.

Anche la lista “Cervia ti amo” è in lutto per la scomparsa di un punto di riferimento della lista. “Nadia ha partecipato attivamente all’attività della nostra associazione e della nostra lista fin dalla sua nascita - scrive Cervia ti amo in un post sui social - fino all’ultimo giorno, non ha fatto mancare il suo contributo, il suo sostegno e il suo grande amore per Cervia. Conosciuta e apprezzata da tutti anche grazie all’attività che ha gestito insieme alla sua famiglia, proprio nel centro di Cervia, per oltre 30 anni. Ci mancheranno la tua dolcezza e la tua generosità cara Nadia...fai buon viaggio e grazie di tutto”.

Per 30 anni Nadia e Loretta Pistocchi sono stati un simbolo del centro di Cervia nel settore della pasta fresca tipica. Il successo e la longevità dell’attività sono stati il frutto della qualità delle produzioni, dell’attenzione all’igiene e, soprattutto, della cordialità delle titolari. I profumi del laboratorio di produzione richiamano immagini della cucina romagnola e i ricordi della tavola imbandita della nonna”.