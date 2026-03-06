Cervia, Mirko Boschetti sarà il candidato sindaco del Pd: la direzione lo sceglie a larga maggioranza

Mirko Boschetti sarà il candidato sindaco del Pd alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La direzione del partito lo ha scelto questa sera a larga maggioranza, preferendolo agli altri due nomi in corsa, Federica Bosi e Roberto Zoffoli. Per l’ex assessore ai lavori pubblici, 32 anni, non è stato però un percorso semplice: Boschetti era arrivato al rush finale forte dei risultati ottenuti nelle consultazioni dei circoli, ma Zoffoli ha recuperato terreno nelle ultime fasi, rischiando di riaprire la partita. Ora la sfida si sposta sugli equilibri della coalizione: alcune forze del possibile campo largo, tra cui Cervia ti amo e Avs, avevano espresso una preferenza per Zoffoli, mentre Pri, M5S e altre liste civiche non hanno ancora sciolto le riserve. Intanto è sceso in campo anche l’ex vicepresidente della Figc Alberto Mambelli con una lista civica “apartitica”, che potrebbe intercettare voti nell’area del centrosinistra.