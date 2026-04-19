Cervia, manifestanti in corteo contro le discariche e in difesa delle saline VIDEO

CERVIA. Contro le discariche e in difesa delle saline. Un folto gruppo di manifestanti ha oggi protestano all’insegna dello slogan “Non toccate il nostro paradiso”. A decine sono partiti questa mattina da piazza Garibaldi e attraversato il centro per poi giungere al centro visite. Il Comitato “Salviamo le Saline - No discariche” ha superato le 150 adesioni e raccolto oltre 2mila firme. Nel mirino il progetto di realizzare due discariche che prevedono ciascuna oltre 100mila tonnellate annue di materiali provenienti da demolizioni edilizia, smantellamenti stradali e altro, a poche centinaia di metri dalla Salina di Cervia.