Cervia, mancano i macchinari per pulire il sale: paralizzata la linea produttiva

Non solo la raccolta del sale è stata risicata, ma il prodotto raccolto non si può nemmeno vendere. Infatti mancano gli strumenti per confezionare l’oro bianco, i cui macchinari sono andati distrutti durante l’alluvione del maggio scorso. «Il sale non si può vendere - spiega il presidente della società Parco salina Giuseppe Pomicetti -, fino a quando non arriveranno le risorse per sistemare la via del sale. Si tratta della linea produttiva che consente di lavare e centrifugare il sale prima di farlo arrivare nel reparto di confezionamento automatico».

