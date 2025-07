Tragedia nella mattinata a Pinarella: poco dopo le 11 un uomo di 78 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare, di fronte alla spiaggia del bagno Andreucci. A dare l’allarme sono stati i testimoni che hanno visto l’anziano annaspare in acqua: subito sono scattati i soccorsi ma purtroppo per il 78enne, una volta riportato sulla spiaggia, non c’è stato nulla da fare. Pare che l’uomo sia stato colto da un malore mentre si trovava in acqua.