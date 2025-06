Cervia, malore a 6 mesi in spiaggia: bimbo in salvo sull’elicottero

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio intorno alle 16.30 sulla spiaggia tra Pinarella e Tagliata, nei pressi del Bagno Palm Beach, dove un bimbo di appena sei mesi ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in braccio alla madre a pochi passi dalla battigia. Il piccolo ha perso conoscenza per alcuni istanti, scatenando l’allarme tra i presenti.

Provvidenziale l’intervento del bagnino di salvataggio e di un medico presente in spiaggia, che sono riusciti a farlo riprendere prima dell’arrivo dei soccorsi. Nel frattempo, è stato attivato il servizio di emergenza del 118, con l’arrivo dell’elisoccorso, da cui sono scesi gli operatori con verricello. Pe consentire l’intervento la capitaneria di porto di Cervia ha predisposto il tratto più vicino di spiaggia per la discesa del personale sanitario. Il bambino, nel frattempo, aveva già ripreso conoscenza grazie alle operazioni di primo soccorso. E’ stato comunque affidato ai medici per accertamenti. Messo in sicurezza, è stato caricato a bordo del mezzo aereo di “Romagna Soccorso” e trasportato d’urgenza in ospedale per accertamenti specifici.

Il piccolo si trovava in spiaggia con la madre, il padre e la sorellina. La famiglia, non residente in zona, stava per rientrare a casa dopo una giornata al mare quando si è verificato l’episodio.