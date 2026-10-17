Cervia, liti e aggressioni: sospesa la licenza di un locale

CERVIA. Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione per cinque giorni della licenza di un locale nel territorio cervese per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, nonché delle altre correlate autorizzazioni, con la conseguente chiusura temporanea dell’esercizio pubblico. Il provvedimento giunge al termine di un’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, su proposta della Compagnia Carabinieri di Cervia, in base alle risultanze dei servizi di controllo svolti dalle Forze dell’Ordine, che hanno evidenziato una situazione di concreta e reiterata criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica riconducibile al locale. La notifica del provvedimento è stata eseguita nei confronti del titolare dell’esercizio nella giornata di ieri. I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, venuta meno più volte negli ultimi mesi, a seguito di diversi rilevanti episodi. Nel corso dell’attività sono infatti emersi ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine per liti e aggressioni che, in alcuni casi, hanno comportato l’intervento anche del 118 oltre a controlli di avventori gravati da numerosi precedenti di polizia.

Gli elementi raccolti hanno consentito di ritenere il locale un contesto idoneo a generare situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica tanto da indurre il Questore di Ravenna ad applicare l’art. 100 del T.U.L.P.S., decretando la sospensione dell’attività per 5 giorni, misura di carattere preventivo, a tutela degli avventori, dei residenti e degli stessi operatori del settore che svolgono la propria attività nel rispetto delle regole.