“Cervia, la spiaggia ama il libro” torna con Sigfrido Ranucci, Stefano Massini, Enrico Franceschini e tanti altri, la novità è il salotto con Simona Ventura e Giovanni Terzi

Cervia si prepara ad accogliere una nuova, attesissima stagione di cultura, parole e incontri: torna infatti la rassegna “Cervia, la spiaggia ama il libro”, che nel 2026 celebra la sua 34ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati e riconoscibili dell’estate culturale italiana.

Anche quest’anno “Cervia, la spiaggia ama il libro” propone un calendario di appuntamenti di grande rilievo, affidato a voci autorevoli e molto amate dal pubblico, provenienti dal giornalismo, dalla narrativa, dalla divulgazione, dalla politica e dal mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti annunciati figurano Sigfrido Ranucci, tra i nomi più riconoscibili del giornalismo d’inchiesta italiano; Concita De Gregorio, scrittrice e giornalista capace di coniugare sguardo civile e profondità narrativa; Marino Bartoletti, punto di riferimento del giornalismo culturale e sportivo; Simona Ventura e Giovanni Terzi, protagonisti del racconto pubblico contemporaneo; Carlo Calenda, presenza centrale nel dibattito politico nazionale; Marilù Oliva, autrice apprezzata per la forza e l’originalità della sua scrittura. A loro si affiancano anche Stefano Massini, scrittore e drammaturgo di rilievo internazionale; Davide Giacalone, giornalista e saggista attento ai temi dell’attualità politica ed economica; Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna; Stefania Auci, autrice di romanzi storici di grande successo; Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo; Vincenzo Schettini, docente e divulgatore scientifico capace di avvicinare il grande pubblico alla fisica; Federico Ruffo, giornalista d’inchiesta e conduttore televisivo; Enrico Franceschini, inviato e scrittore con una lunga esperienza internazionale; Andrew Faber, poeta e performer tra le voci più seguite della scena contemporanea; Massimo Polidoro, divulgatore scientifico e scrittore impegnato nella promozione del pensiero critico; ed Elisa Del Mese, autrice e voce attenta ai temi della contemporaneità, a comporre un programma ricco e trasversale, capace di offrire al pubblico occasioni di riflessione, approfondimento e dialogo.

Anche quest’anno sarà conferito il Premio Talenti Italiani giunto alla sua seconda edizione.

Non mancherà, come ogni anno, la serata di presentazione dell’Anteprima della mostra ai Musei San Domenico di Forlì 2027.

Grande novità del 2026 è l’ingresso del salotto con Simona Ventura e Giovanni Terzi per tre serate con ospiti a intrattenere il pubblico. Una grande novità attesa che, anche grazie ad Apt Emilia-Romagna, arricchirà il calendario della rassegna 2026.

Come negli anni precedenti, il coordinamento della rassegna è affidato alla giornalista Ilaria Bedeschi.