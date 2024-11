Cervia, la pista di pattinaggio apre sabato 16 novembre

Sarà pronta già da domani, sabato 16 novembre, la pista di pattinaggio, nel cuore di Cervia. Non solo il consueto appuntamento si rinnova anche per queste feste natalizie, ma lo fa anche in anticipo: da metà novembre, la pista è aperta a tutti – bambini, ragazzi e adulti – per trascorrere giornate di divertimento e vivere l’atmosfera magica del Natale, in una cornice unica, come l’iconica Piazza Garibaldi. L’inaugurazione ufficiale della pista si terrà sabato 30 novembre 2024, con la presenza del sindaco. Per informazioni sulle attività della pista del ghiaccio, la referente è la Elisabetta Zannoni (e-mail: elisabettazannoni@libero.it – cell.: 393 705 0424).