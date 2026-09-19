Cervia, la Guardia Costiera cambia comandante: Martella subentra a Morciano

Passaggio di consegne al vertice dell’Ufficio Locale Marittimo di Cervia. Il primo cittadino Mirko Boschetti ha salutato e ringraziato il primo luogotenente Giuseppe Morciano, pronto a trasferirsi alla Capitaneria di Porto di Ravenna dopo aver guidato il presidio cervese dal 2021 con riconosciuta professionalità e spirito di collaborazione. All’incontro istituzionale ha presenziato anche il comandante della Capitaneria di Porto e direttore marittimo dell’Emilia-Romagna, il capitano di vascello Maurizio Tattoli. Nell’occasione, il sindaco ha dato il benvenuto in città al nuovo comandante, il luogotenente Domenico Martella, giunto dalle unità di soccorso in mare di Pesaro, confermandogli massima fiducia per proseguire lungo il solco della stretta sinergia tra la Guardia Costiera, le istituzioni e il tessuto civile locale.