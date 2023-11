Cervia, la direzione Pd vota: Missiroli candidato sindaco

Il candidato sindaco del Pd sarà Mattia Missiroli, a conferma delle voci che circolavano con insistenza sul suo nome.

Ma adesso l’architetto del forese ha dalla sua il voto della direzione comunale del partito, che si è espressa alla unanimità su questa candidatura.

Tocca dunque a lui correre per la poltrona di primo cittadino. Lui che, dopo essersi fatto da parte nel 2014 per favorire il poi sindaco Luca Coffari, aveva appoggiato la candidatura di Massimo Medri nel 2019.

Nel frattempo è stato segretario del partito, abbandonando la carica dopo uno strappo con la giunta dello stesso Coffari, a causa del Pug.

Ex calciatore del Cervia reality campioni ed ex consigliere provinciale, oltre che impegnato sui temi della sostenibilità ambientale e energetica e ideatore del “Labirinto” nella sua azienda agrituristica, è l’uomo nuovo che il Pd aspettava per vincere nuovamente.

Tanto che la direzione ha deciso di non fare le primarie di coalizione, mettendo in campo solo il suo nome.

Gli alleati

Lo aspetta però un compito non certo facile. Riuscirà infatti a convincere gli alleati di centrosinistra che è lui la figura di alto profilo cui affidarsi?

Cervia domani dovrebbe convenire, mentre la lista che fa capo a Cervia ti amo e Si ci sta pensando.

Buone prospettive per un suo sostegno pare arrivino da Azione/Italia viva, come pure potrebbero far parte della intesa anche + Europa e 5 Stelle.

In quanto al presidente del Consiglio comunale Gianni Grandu, sembra sia pronto a lanciare una nuova sfida, con la lista civica che sta per varare. In ogni caso non sarà facile metterli tutti d’accordo, e d’altra parte il compito di Missiroli sarà proprio quello di trovare una “sintesi” fra le varie anime della coalizione.

Solo per fare un esempio Cervia ti amo chiede uno stop al consumo del suolo e il rispetto delle regole in spiaggia. Mentre il Pri e Cervia domani puntano sulla navigabilità del porto canale, oltre che sulla valorizzazione della Salina e del Parco archeologico.

Ma il 42 enne neo candidato ha sbaragliato tutte le altre candidature interne al Pd, e gode dell’appoggio incondizionato del maggiore partito di maggioranza: un buon biglietto da visita con cui si presenterà agli alleati.

«Una coalizione ampia»

«Nei prossimi giorni proporremo Missiroli alle forze politiche e civiche del centrosinistra - annuncia il segretario del Pd cervese, Mirko Boschetti -, per costruire insieme una coalizione ampia all’altezza dei bisogni dei cervesi. Abbiamo ringraziato il sindaco Massimo Medri per gli anni dedicati alla città. In quanto alla candidatura di Missiroli, avanzata dalla segreteria comunale, unisce entusiasmo, competenze, conoscenza del territorio ed innovazione. Come Direzione abbiamo sottolineato anche la necessità di una svolta generazionale, per dare energia ed un’ulteriore prospettiva amministrativa alla città e per affrontare i nuovi cambiamenti che interessano la macchina comunale e il mondo del lavoro».

«Tentare l’impresa»

Nel frattempo anche il centrodestra è al lavoro per trovare un candidato. Massimo Mazzolani, il solo al momento che pare possa mettere tutti d’accordo, non ha ancora sciolto la riserva.

Ex consigliere comunale e provinciale di An e Popolo della libertà, deve decidere se ritornare in politica o abbandonarla definitivamente. Potrebbe essere il volto giusto per tentare l’impresa, dopo 70 anni di sinistra al governo della città.