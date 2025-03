Cervia, la casa delle farfalle riapre a fine marzo

Riapre sabato 29 marzo la Casa delle farfalle. Il programma prevede alle 10,30 una caccia al tesoro dal titolo: “Il mistero del bombo scomparso”, con rebus, indovinelli e giochi. Alle 10.30 seguirà “10 min con...i nostri esperti”, un excursus sul mondo degli insetti e delle farfalle, per capire come vengono gestiti piante e animali nella struttura. Alle 15.30 la novità del 2025, con la visita guidata “Segreti e meraviglie: la biodiversità, un mondo da scoprire”. Alle 16.30 si prevede infine l’inaugurazione delle mattonelle Cervia città amica delle donne, con letture delle operatrici del centro antiviolenza Linea Rosa. Solo per il 29 marzo, dalle 10 alle 13 l’ingresso è gratuito per i residenti di Cervia.