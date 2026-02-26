Cervia, l’ultima notte del Green Park: al suo posto nasceranno appartamenti

Green park addio, il locale più frequentato di Cervia verrà riconvertito a residence. Chiuso da sedici anni, situato nella zona Amati di Milano Marittima, farà posto ora a un immobile con appartamenti che costano 560mila euro l’uno.

Il ristorante era nato negli anni Settanta con il nome di Vecchia Baviera, e non c’è cervese che all’epoca non lo abbia frequentato facendo le ore piccole. Era quello il luogo ideale per iniziare la serata, oppure ritrovarsi dopo la discoteca e fare mattina con un buon boccale di birra.

Ma forse il successo di quel posto idilliaco circondato dai pini aveva creato anche qualche gelosia. Fatto sta che venne distrutto da un violento incendio, e ancora oggi non è dato sapere chi furono gli ipotetici mandanti ed esecutori.