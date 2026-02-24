Cervia, l’Istituto Guerra va alla finale internazionale del Cooking Quiz

CERVIA. L’Istituto Alberghiero “T. Guerra” di Cervia brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di Parma! Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Cervia. Gli studenti e le studentesse dell’I.I.S. “T. Guerra” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto.

La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alla masterclass tenuta dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con la formatrice Tania Tucano, che ha coinvolto attivamente le classi di Cervia sui segreti della produzione del Prosciutto di Parma.

Al termine delle tappe, le classi del “Guerra” 4^B ind. Enogastronomia, 4^H e 4^G ind. Sala-Vendita e 4^A ind. Pasticceria hanno conquistato il pass per la Finalissima, in programma il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini. La scelta di Parma, prima città italiana riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, come sede della finalissima offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire le sei filiere d’eccellenza del territorio nel cuore del made in Italy agroalimentare: il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, la pasta, il pomodoro, le conserve ittiche e la trasformazione del latte.

Grande entusiasmo anche nelle parole dei docenti: “Trovo che il momento didattico integrato al quiz sia particolarmente efficace – ha dichiarato il prof. Mattia Santoni - entusiasma i ragazzi, li coinvolge e li rende più partecipi. Dopo la vittoria andremo a Parma e ora puntiamo a fare del nostro meglio anche alla finale”.

“È stato davvero un piacere tenere questa lezione – ha dichiarato Tania Tucano, formatrice Consorzio del Prosciutto di Parma - i ragazzi sono stati attentissimi, hanno partecipato con vivacità e posto numerose domande, dimostrando grande interesse”.

L’edizione 2026 rappresenta un traguardo importante per il progetto, che celebra dieci anni di attività, confermandosi come uno dei format educativi più apprezzati nel settore della formazione alberghiera, con il coinvolgimento annuale di oltre 35.000 studenti in Italia e in Europa.

In palio per le classi vincitrici una giornata di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e un viaggio premio in Grecia per l’intera classe.

Il Cooking Quiz è un progetto didattico di PLAN Edizioni, diretto e coordinato da PEAKTIME, con il supporto del Comitato Scientifico composto da ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) e Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.). L’iniziativa è sostenuta da Re.Na.I.A. e AEHT ed è patrocinata da Confartigianato Alimentazione, CNA Agro-Alimentare e Coldiretti A rafforzare il valore formativo del Cooking Quiz contribuisce anche il sostegno di importanti partner che hanno scelto di affiancare il progetto condividendone i valori e l’impegno educativo. Tra i partner che sostengono l’edizione 2026 Assogi, Ballarini, Consorzio Nazionale Biorepack, Coal, Consorzio di Tutela Soave, Consorzio di tutela di Mozzarella di Bufala Campana DOP, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, Consorzio Pomodoro San Marzano DOP, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio del Prosciutto di Parma, Ferron Antica e Rinomata Riseria, Gest.Cooper, Molino Spadoni, Montasio Formaggio DOP, Olio Garda DOP, Orogel, Zwilling. L’evento finale del Cooking Quiz ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, partner istituzionale che fornisce un sostegno morale.