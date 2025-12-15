Cervia, l’impresa di Pierluigi: il cantante de “I Pitoni” in finale a The Voice Senior

Pierluigi Lunedei, detto “Gigi”, è in finale a The voice senior 2025. Il cantante cervese ha partecipato alle qualificazioni dello show musicale condotto da Antonella Clerici, ottenendo un clamoroso successo grazie alla sua interpretazione della canzone di Lucio Dalla “Chissà se lo sai”. Sempre a the Voice si è esibito in un duetto con Nek, cantando “Vita” di Gianni Morandi. Venerdì 19 dicembre alle 21.30 si presenterà su Raiuno nella squadra di Clementino Rocco e Rocco Hunt, per l’atto finale del talent show. Questo grazie all’ultima puntata della trasmissione che è andata in onda con la semifinale, in cui Gigi si è superato, dando del brano di Lucio Battisti “Io vivrò (senza te)” una versione talmente vibrante da commuovere lo stesso Clementino. Tutta Cervia, ora, sarà incollata al televisore per sostenerlo durante la finale (è previsto il televoto), anche perché la storia di Gigi è davvero commovente. Ex bancario 64 enne in pensione, cantante del gruppo “I pitoni”, ha perso due delle tre gemelle (Clara e Giulia) che aveva messo al mondo con la moglie Roberta. La grande passione per la musica lo accompagna da sempre, e gli ha consentito di affrontare la tragica scomparsa delle figlie. Con i Pitoni, di cui fa parte l’amico Gianni Marchetti, è ospite fisso di alcuni locali cervesi, fra cui “La Ciurma” di Cinzia Pirini. La sua fama sta però travalicando i confini locali, complice una trasmissione che totalizza circa 4 milioni di spettatori a puntata. Uno spot anche per Cervia, di cui Gigi è dalla nascita residente, e non manca di rimarcarne l’appartenenza. Al momento Gigi non ha ancora deciso quale canzone porterà sul palcoscenico di Voice, ma di certo sarà un’altra esibizione commovente. La sua voce e le alte tonalità che riesce a raggiungere, sono in grado di catturare il pubblico di ogni età.