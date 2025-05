Cervia, l’ex garage Europa a una società leccese

Aggiudicata alla ditta pugliese Ried Srl di Tricase (Lecce) la concessione del parcheggio situato nell’area dell’ex garage Europa, per un canone annuo di 31.750 euro. La superficie assegnata è pari a 6.200 metri quadrati, con 330 posti complessivi e un investimento da parte dell’Amministrazione comunale di 550 mila euro. Bocciata invece l’offerta di Welcome Cervia, il Consorzio di cui fanno parte le associazioni cervesi di categoria, che aveva gestito in precedenza gli stalli del viale 2 Giugno. Il terzo concorrente era la società cooperativa sociale onlus Serena Assistenza, che però non è stata ammessa alla gara essendo mancata la documentazione sulle garanzie provvisorie. La Ried ha vinto con un rialzo del 27%, contro l’un percento presentato da Welcome. Il Consorzio cervese aveva visto le dimissioni del presidente Gianni Casadei - poi rientrate - proprio a causa della querelle sorta con il Comune per la conduzione del parcheggio. Confcommercio e Confesercenti lo avevano ottenuto “a titolo gratuito da Cassa depositi e prestiti”, per utilizzarlo come parcheggio pertinenziale a disposizione degli albergatori, dei bagnini e dei campeggiatori. Doveva infatti supplire alla carenza di posti auto, in seguito alla realizzazione del nuovo waterfront di Milano Marittima. Successivamente il Comune ha acquistato l’area per 2,2 milioni su sollecitazione delle stesse associazioni, ma con il passaggio alla nuova Amministrazione guidata dal sindaco Mattia Missiroli si è deciso di metterla a bando. Il Consorzio, di cui fanno parte anche Confartigianato e Cna, ha contestato la decisione chiedendo di «non smantellare le attrezzature di proprietà del valore di circa 50mila euro, ma di lasciarle a disposizione del nuovo gestore, fissando un prezzo del canone non superiore a 25mila euro per due anni consecutivi». La risposta del primo cittadino non si è fatta attendere: «La scelta di procedere a bando con una gara pubblica anziché un affidamento diretto, è stata assunta in conformità con le normative». «Questo procedimento – sottolinea sempre il sindaco Missiroli in una nota – garantisce la massima apertura e parità di trattamento per tutti gli operatori interessati. Occorre rispettare i principi di efficienza, imparzialità e concorrenza, offrendo così ai cittadini la certezza che le risorse pubbliche siano gestite nel migliore dei modi. L’area in questione è strategica perché porta alla riduzione delle auto all’interno degli alberghi». Ried potrà gestire il parcheggio per 2 anni, con rinnovo possibile una sola volta.