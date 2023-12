Schianto frontale ieri nella tarda mattinata nel Cervese, tra Tantlon e Castiglione di Cervia lungo la provinciale Salara, dove due vetture si sono rimaste coinvolte in un grave incidente avvenuto all’altezza del distributore Tamoil, intorno alle 11.15.

Il bilancio è di quattro persone ferite, tre delle quali trasportate all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Si tratta di tre donne: due sono state trasportate in ambulanza mentre una, considerata più grave, è stata caricata a bordo dell’elicottero del 118, decollato verso il Centro Traumi del nosocomio cesenate. Nessuna delle tre è fortunatamente in pericolo di vita. Lievi ferite invece per un altro uomo presente a bordo delle due vetture.

La strada è stata chiusa a lungo per consentire alla polizia locale di effettuare i rilievi. Rimossi grazie all’aiuto dei vigili del fuoco anche i due veicoli, una Volkswagen Polo e una Seat Arona.