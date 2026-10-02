Cervia, incidente frontale: due feriti all’ospedale, uno è in gravi condizioni

Un violento incidente frontale questa mattina alle 11 nel territorio di Cervia in via Salara. All’altezza del civico 31/A, per cause di accertamento da parte della Polizia Locale di Cervia, una Ford Ka guidata da un 64enne senegalese procedeva da Tantlòn in direzione Pisignano, quando ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Volkswagen Golf condotta da un 28enne. L’impatto è stato molto violento e i sanitari del 118 sono intervenuti inizialmente con due ambulanze, quindi è stata attivata l’elimedica che ha trasportato il 64enne all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Ferite più lievi per il 28enne alla guida della Golf, anch’egli trasportato a Cesena ma in ambulanza.