Cervia, incidente alla rotonda: grave un giovane

Un altro grave incidente a Cervia nella rotonda all’altezza di via Martiri Fantini, una rotonda ultimamente teatro di una serie di sinistri stradali. Un giovane ha perso il controllo dell’auto ed è stato trasportato in elimedica in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente si è verificato attorno alle 6.15, quando la Suzuki guidata dal ragazzo ha imboccato la rotonda per andare verso Cervia, poi forse a causa di un malore il conducente ha perso controllo ed è andato a sbattere contro il guard rail. Il ragazzo ha perso conoscenza: inizialmente si sono presi cura di lui il personale dell’ambulanza e dell’auto medicalizzata del 118, quindi è stato attivato l’elicottero che lo ha trasportato all’ospedale di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cervia e due pattuglie dei Carabinieri Radiomobile Milano Marittima per i rilievi e la gestione di un traffico che ha risentito in maniera pesantissima dell’incidente.