Cervia, incendio in via Etna, squadre dei Vigili del fuoco da due province per domarlo

Si è verificato ieri nel primo pomeriggio un incendio non esteso, ma dalle circostanze insidiose, a Cervia. Sin dalle ore 15,56 squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Ravenna e di Cesena sono intervenute in Via Etna, per un rogo che stava interessando il tetto di un residence. Si tratta di un fabbricato isolato su due piani, composto da nove appartamenti e con struttura portante verticale e orizzontale in calcestruzzo armato, tetto in legno con coibentazione. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla presenza su una falda di pannelli fotovoltaici e solari termici. Non sono state coinvolte persone, ma ben tre dei cinque appartamenti al primo piano hanno subito danni.