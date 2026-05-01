Cervia, incendio al porto canale: anche i sommozzatori in azione VIDEO

Incendio al porto canale di Cervia: nella mattinata di oggi è intervenuto presso il porto turistico anche il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna, per effettuare ulteriori verifiche tecniche sulle imbarcazioni coinvolte nell’incendio.

Le operazioni hanno riguardato il controllo dell’area circostante alle imbarcazioni affondate, per escludere la presenza di eventuali persone cadute in mare nelle vicinanze. Sono inoltre stati effettuati accertamenti per verificare la possibile presenza di perdite di carburante,. Inoltre è stato eseguito un sopralluogo esterno delle imbarcazioni coinvolte, senza accedere all’interno delle stesse, in quanto le parti superiori delle strutture risultano completamente collassate e non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori.