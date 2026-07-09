Cervia. In ricordo di Silvano Rovida

A tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 12 luglio 2023, la comunità di Cervia si stringe nuovamente nel ricordo di Silvano Rovida. Per onorare la sua memoria, il Circolo Ricreativo Pescatori “La Pantofla” - in pieno accordo con la gestione del circolo stesso e con la famiglia - ha promosso un’iniziativa speciale aperta a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio, dalle ore 17:00 alle 19:00, negli spazi antistanti il Circolo Pescatori di Cervia e all’interno del suggestivo Mercatino del pesce.

“Un brindisi per Silvano”

Il titolo scelto per l’evento racchiude perfettamente lo spirito dell’appuntamento: “Un brindisi per Silvano, nel segno dell’amicizia e dell’allegria proprio come piaceva a lui”. Non una commemorazione formale, quindi, ma un momento di condivisione e calore umano.

Sarà l’occasione ideale per ritrovarsi tra amici, volontari e soci del Circolo Pescatori, oltre ai rappresentanti di diversi Comuni, enti e realtà del territorio che negli anni hanno conosciuto e profondamente apprezzato l’impegno e la personalità di Rovida.

Sapori della tradizione e solidarietà

Come nella migliore tradizione marinara e nello stile del Circolo, non mancherà il momento conviviale. I partecipanti potranno condividere una piccola degustazione con i piatti tipici della marineria locale, tra cui pesce marinato, risotto alla marinara, torte salate e, naturalmente, un brindisi collettivo.

L’iniziativa è aperta a tutti. Nel corso della serata verrà raccolta un’offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto a scopi benefici, portando avanti quel valore di solidarietà che ha sempre contraddistinto la vita di Silvano Rovida.