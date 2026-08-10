Cervia, in quattrocento per il Burraco solidale: raccolti 4mila euro

Piazza Garibaldi a Cervia si è trasformata in un vivace salone da gioco all’aperto in occasione dell’undicesima edizione del Torneo di Burraco benefico. La serata di sabato 8 agosto, promossa dai Lions Club “Cervia Ad Novas” e “Milano Marittima 100”, ha visto sfidarsi ai tavoli oltre 400 appassionati tra residenti e turisti, animando il centro storico nel segno della convivialità e della solidarietà.

Grazie al grande entusiasmo dei partecipanti, l’iniziativa ha permesso di raccogliere 4.000 euro. La somma verrà interamente suddivisa tra l’associazione SO.SAN., impegnata nell’offrire cure mediche e sanitarie gratuite ai più bisognosi, e la Caritas della Diocesi di Cervia, attiva nel sostegno quotidiano alle famiglie in difficoltà economica. Un bilancio straordinario per un appuntamento ormai tradizionale, reso possibile dall’impegno dei volontari, dal patrocinio dell’Amministrazione comunale e dalla risposta calorosa della comunità locale.