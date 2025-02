Cervia ha presentato il suo ricchissimo programma di appuntamenti sportivi per il 2025. La novità dell’estate è la Bobo Summer Cup Padel, che dal 18 al 20 luglio vedrà l’ex bomber Christian “Bobo” Vieri e i suoi amici ex calciatori sfidare i loro fan in partite piene di emozioni e divertimento. L’evento è stato presentato, domenica 9 febbraio, a Milano, alla Borsa internazionale del turismo (Bit).