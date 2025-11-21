Cervia, in giro senza assicurazione e con la patente falsa: automobilista nei guai

Nei giorni scorsi, durante un controllo ai varchi di accesso alla città, una pattuglia della Polizia Locale di Cervia ha fermato un autoveicolo segnalato perché sprovvisto di copertura assicurativa. Nel corso delle verifiche, il conducente ha esibito una patente albanese risultata falsa.

L’attività di controllo agli accessi videosorvegliati e sul territorio continua a dare risultati importanti: dall’inizio dell’anno sono state accertate 207 violazioni per irregolarità assicurative e 271 per revisione scaduta.

Il sistema di videosorveglianza registra ogni veicolo in transito e ne verifica in tempo reale la regolarità assicurativa e della revisione. In caso di irregolarità, il sistema invia immediatamente un alert alla pattuglia posizionata nelle vicinanze, che provvede al fermo e ai controlli di rito. Il numero elevato di violazioni legate alle irregolarità sulla assicurazione e sulla revisione conferma la gravità del fenomeno: sono ancora molti i veicoli che circolano in condizioni irregolari, con rischi pesanti per la sicurezza stradale e gli utenti della strada.