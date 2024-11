Una marcia triste come ad un funerale. Circa 80 manifestanti per una crisi che appare ormai irreversibile, quella della Ex Farmografica Cervia. Il corteo dalla sede dell’azienda fino al Comune di Cervia vuole tenere accesi i riflettori sui lavoratori, coinvolti loro malgrado in un 2024 difficilissimo per il loro futuro.