Cervia, in arrivo 1.600 nuovi alberi per rimediare ai danni della tromba d’aria

CERVIA. La Giunta comunale ha approvato quattro progetti per un importo complessivo di 380.000 euro che consentiranno di completare gli interventi per il ripristino dei viali, dei parchi e della pineta storica di Cervia-Milano Marittima danneggiati dal passaggio della tromba d’aria dello scorso 24 agosto.

Il progetto che interessa la zona nord est della pineta di Milano Marittima posta tra la 4° e la 11° traversa, su una superficie interessata di oltre 10 ettari e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con 180.000 euro, riguarderà la rimozione del migliaio di alberi caduti o in condizioni di instabilità. Il materiale legnoso verrà cippato sul posto, riducendo così le operazioni di movimentazione.

Le zone colpite saranno oggetto di una ripiantagione nel corso della prossima primavera con 1600 nuovi alberi forestali, tra cui oltre 600 pini domestici e specie tipiche dell’ambiente pinetale, come querce, frassini, lecci, che saranno oggetto di cure colturali per garantirne il corretto attecchimento.

L’intervento, approvato dal Parco Regionale del Delta del Po ed in attuazione delle indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica della Pineta si completerà con il ripristino della sentieristica e dei fossi di scolo danneggiati.

Gli altri progetti preliminari, i cui lavori partiranno al più tardi entro la prossima stagione primaverile, si concentreranno sul verde urbano.

E’ in programma la ripiantagione delle alberature stradali colpite dalla recente tromba d’aria, principalmente su viale Matteotti e viale II Giugno. Grazie al contributo di 60.000 euro da parte della Regione Emilia-Romagna, verranno messi a dimora circa 80 alberi, impiegando il pino domestico nelle zone più ampie e proseguendo con l’inserimento di specie autoctone come il leccio, il frassino e la farnia, per diversificare le specie e assicurare una maggiore stabilità ai viali in caso di attacchi parassitari ed eventi meteo intensi.

Sarà poi previsto il ripristino dei due parchi più colpiti dalla tromba d’aria - il Parco Gino Pilandri in via Jelenia Gora e il Parco Fondatori di Milano Marittima all’Anello del Pino - grazie a 90.000 euro messi a disposizione dal Comune con avanzo di amministrazione. Nei due polmoni verdi saranno piantati 90 nuovi alberi e nuclei arbustivi tipici dell’ambiente pinetale con impianto di irrigazione, integrati gli arredi, sistemata la sentieristica e gli attraversamenti principali, oltre a un rinnovo di alcune attrezzature per il gioco dei bambini danneggiate inserendo giochi in legno di robinia, così da restituire alla piena funzionalità due delle aree verdi più frequentate entro la prossima stagione estiva.

Infine altri 30.000 euro provenienti da avanzo saranno investiti in diverse aree verdi lungo i confini della pineta per sostituire le staccionate, gli arredi e le attrezzature ludiche danneggiate, utilizzando materiali resistenti con basse richieste manutentive e durata elevata.

L’assessora al verde Michela Brunelli ha dichiarato: «Grazie a questi ulteriori investimenti e al contributo della Regione Emilia-Romagna, contiamo di restituire entro la prossima estate alla nostra Pineta storica, ai parchi e ai viali alberati la bellezza e la piena funzionalità che li caratterizzavano prima dell’evento meteo del 24 agosto scorso. Di fronte a fenomeni climatici sempre più frequenti e intensi, la nostra risposta deve essere concreta e lungimirante: progettazioni attente e un piano di manutenzione costante sono oggi strumenti indispensabili per tutelare e valorizzare il verde cittadino, patrimonio fondamentale della nostra comunità».