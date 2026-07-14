Cervia: il Teatro “Walter Chiari” si rifà il look, restyling da 178mila euro

Il Teatro comunale “Walter Chiari” di Cervia si prepara a cambiare volto, o meglio, a ritrovare lo splendore di un tempo. Sono infatti partiti i lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria degli interni, un intervento atteso e mirato a mettere in sicurezza e valorizzare uno dei gioielli più preziosi del patrimonio storico e culturale della città.

I restauratori specializzati sono già all’opera per sanare le crepe e i distacchi sul soffitto della platea, un passaggio fondamentale per l’integrità della struttura. Particolare cura viene dedicata anche al ripristino della parete decorata a “finto marmorino”, una superficie di grandissimo pregio artistico che caratterizza l’identità del teatro. Parallelamente, si sta procedendo al risanamento dei pavimenti in legno del palcoscenico e della platea, mentre il maestoso lampadario in vetro di Murano è stato temporaneamente calato e smontato per una pulizia e manutenzione approfondita.

Le novità non riguarderanno solo le strutture, ma anche il comfort degli spettatori. Le vecchie ottanta poltroncine imbottite della platea e le quinte teatrali sono già state rimosse; i nuovi arredi, attualmente in produzione, verranno installati non appena saranno terminati i restauri edili.

L’intera operazione, finanziata dall’Amministrazione comunale, prevede un investimento complessivo di 178.000 euro, suddivisi in 120.000 euro per le opere di restauro e 58.000 euro per il rinnovo di sedute e allestimenti. Il cantiere dovrebbe chiudersi all’inizio di ottobre, garantendo così la regolare ripartenza della ricca programmazione culturale autunnale.

Soddisfatti l’assessora alla Cultura Federica Bosi e l’assessore ai Lavori Pubblici Cesare Zavatta, che descrivono il “Walter Chiari” come il luogo di cultura più amato dai cervesi, un vero e proprio spazio di incontro e crescita collettiva. Con questo intervento, spiegano gli assessori, la città si riapproprierà di un teatro non solo splendido e fedele alla sua storia, ma anche più confortevole e allineato ai più elevati standard di sicurezza.