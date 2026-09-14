Cervia, il sindaco scrive agli studenti: “Vi auguro la libertà di essere voi stessi”

“Il nostro augurio per il nuovo anno scolastico è soprattutto un augurio di libertà”. In vista dell’inizio della scuola, il sindaco di Cervia Mirko Boschetti ha scritto una lettera aperta a tutti gli studenti. Ecco il testo integrale.

Care ragazze, cari ragazzi,

un nuovo anno scolastico sta per iniziare e, come ogni nuovo inizio, porta con sé emozioni diverse.

Può esserci un po’ di timore davanti a ciò che ancora non conosciamo, alle sfide che ci aspettano e ai cambiamenti che accompagnano ogni percorso di crescita. Ma c’è anche la curiosità di scoprire cosa ci aspetta, l’entusiasmo di ricominciare e quella sensazione che nasce ogni volta che davanti a noi si apre qualcosa di nuovo.

La scuola è qualcosa di speciale. Non è solamente il luogo in cui si studia, ma uno spazio in cui si cresce, si cambia e si comincia a capire qualcosa in più di sé stessi. È fatta di lezioni e libri, ma anche di amicizie, incontri, discussioni, risate, domande e scoperte. Sono anni che spesso rimangono nella memoria, soprattutto per le persone che incontriamo e per le esperienze che, senza accorgercene, contribuiscono a costruire ciò che diventeremo. Saranno anni nei quali inizierete a capire meglio chi siete, cosa vi appassiona, cosa desiderate e chi volete diventare.

La conoscenza non serve soltanto a costruire il proprio futuro professionale. Significa avere gli strumenti per comprendere ciò che ci circonda, farsi un’opinione, mettersi in discussione e scegliere consapevolmente. Significa poter guardare il mondo con i propri occhi e non lasciare che siano sempre gli altri a dirci cosa pensare o chi essere.

Per questo, il nostro augurio per il nuovo anno scolastico è soprattutto un augurio di libertà.

La libertà di essere voi stessi, di esprimere ciò che pensate, di seguire le vostre passioni e di scegliere la vostra strada, anche quando non sarà quella più semplice. E soprattutto la libertà di continuare a farvi domande, perché spesso è proprio da una domanda che nasce una scoperta.

Viviamo in un mondo che cambia continuamente. La cultura e lo studio non ci consegnano tutte le risposte, ma ci insegnano qualcosa di ancora più importante: come cercarle. Affrontate quindi questo nuovo anno con curiosità, entusiasmo e voglia di mettervi in gioco. Non abbiate paura di sbagliare o di cambiare idea: anche questo significa crescere.

A nome dell’Amministrazione comunale, rivolgo il mio augurio a tutte le ragazze e i ragazzi che si apprestano a iniziare un nuovo anno, alle loro famiglie e a tutte le persone che ogni giorno rendono possibile la vita della scuola: dirigenti, insegnanti e personale scolastico.

Che sia un anno fatto di nuove scoperte, di relazioni, di crescita e di occasioni per guardare un po’ più lontano.

Buon anno scolastico a tutte e a tutti.