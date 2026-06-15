Cervia, il sindaco riceve l’uomo ferito per salvare due coppie da un’aggressione di gruppo

CERVIA. Il sindaco Mirko Boschetti ha incontrato Mino Spano, l’uomo intervenuto la sera del 4 aprile scorso, vigilia di Pasqua a Milano Marittima, in viale 2 Giugno, per difendere due coppie dall’aggressione di un gruppo di otto giovani, riportando in questo episodio diverse fratture a una mano.

Vive a Sassuolo, è collaboratore del Sassuolo Calcio e arbitro Csi e frequenta Cervia da oltre venti anni, collaborando con l’associazione sportiva calcistica Adriasport nell’organizzazione di tornei giovanili. E’ anche particolarmente attivo nel mondo del volontariato, fa parte di diverse associazioni, tra cui Sportinsieme di Castellarano, organizzando tornei di calcio a 5 per ragazzi portatori di disabilità.

Nell’incontro il sindaco lo ha ringraziato e gli ha donato il sale di Cervia in segno di riconoscenza, per il coraggio e l’altruismo dimostrati. «Mi ero impegnato», ha detto, «se fossi stato eletto a incontrare il signor Spano. Il suo è stato un nobile gesto, un comportamento esemplare di altruismo, pur esponendo a grave pericolo la propria incolumità ha dimostrato un elevato senso del dovere e un alto senso civico. Per questo lo ringrazio a nome dell’intera comunità. La sicurezza è una delle priorità del mio mandato e ci impegneremo come Amministrazione fin da subito per mettere in atto tutte le azioni che saranno necessarie, per garantire un ambiente sicuro e tranquillo per i nostri cittadini e per i turisti».