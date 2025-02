Cervia, il sindaco incontra i cittadini: “Una città più accogliente, dinamica e sostenibile”

Si è tenuto ieri sera l’incontro con la cittadinanza in cui il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha presentato il programma dei progetti in cantiere e dei nuovi investimenti che delineano il futuro della città. “La nostra volontà è quella di mantenere un rapporto franco con i cittadini, creando un dialogo sincero e aperto, capace di costruire insieme una Cervia ancora più accogliente, dinamica e sostenibile”, ha dichiarato il sindaco Missiroli in apertura.

Tra i progetti illustrati spiccano la riqualificazione delle colonie, il porto, la Città dello Sport, il nuovo Garage Europa a Milano Marittima e il rilancio delle saline. Missiroli, poi, ha sottolineato l'importanza di un approccio che valorizzi non solo il centro cittadino, ma tutto il forese, includendo una rete di piste ciclabili strategica per una mobilità sostenibile e una fruizione attiva e rispettosa delle risorse ambientali, ispirandosi e attuando il modello di parco urbano proposto dall'ex sindaco Medri.

Il sindaco, infine, ha evidenziato la coerenza del programma con i progetti già avviati, in particolare con le opere finanziate dal Pnrr: il restyling di Viale Italia, la nuova sede di Cervia Ambiente a Milano Marittima, il Museo delle Acque e l'Anello del Sale.

“Vogliamo una Cervia che guardi al futuro con ambizione, ma senza dimenticare i suoi valori e la sua storia. Lavoreremo con determinazione per realizzare una città che sappia crescere economicamente e socialmente, con un occhio di riguardo sempre rivolto verso l'anello più debole della catena”, ha concluso Missiroli.