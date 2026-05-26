Cervia, il nuovo sindaco Boschetti: “Vivrò in mezzo alla gente con umiltà e attenzione”

Dopo la proclamazione ufficiale, oggi è avvenuto il passaggio di consegne tra il Commissario Straordinario Michele Formiglio e il nuovo sindaco di Cervia Mirko Boschetti: “E’ una grande emozione ricoprire questo incarico - ha dichiarato il nuovo sindaco - ringrazio tutti i cittadini cervesi, tutte le persone, le forze politiche, le realtà che mi hanno sostenuto, credendo nelle nostre idee e nelle nostre proposte. Ringrazio anche tutti gli altri candidati a sindaco per la correttezza, il rispetto e la misura con cui è stata affrontata la campagna elettorale, sempre basata sul dialogo e il confronto, nell’esclusivo interesse della città. Non da ultimo ringrazio il Commissario Straordinario Michele Formiglio che con i suoi collaboratori ha guidato Cervia in questi mesi con efficienza, attenzione e sensibilità, sempre disponibile all’ascolto per risolvere i problemi. La maggioranza dei cittadini ha dato alla coalizione che rappresentavo un credito importante e il compito sarà quello di non deluderli, ma non solo loro, bensì tutti i cittadini di Cervia, perché sarò il Sindaco di tutti. Mi impegnerò anche per cercare di avvicinare le persone alla partecipazione e coinvolgerle alla vita della comunità. Continuerò come ho fatto in questo tempo ad ascoltare chiunque e sono convinto che ognuno di noi possa dare un contributo determinante per migliorare, metterò tutto l’impegno e le energie, per la nostra città ed a servizio di tutte e tutti. Ritengo che l’unico modo per amministrare sia quello di non calare dall’alto le proprie decisioni, ma vivere in mezzo alla gente con umiltà, onestà e attenzione, confrontandosi e facendo tesoro dei consigli e degli insegnamenti di ogni persona”.