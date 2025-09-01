Cervia, il Mercato Europeo dei Sapori d’Europa torna dal 12 al 14 settembre

Il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ supera i venti anni e torna con la XXII° edizione dal 12 al 14 settembre 2025 in Piazza Andrea Costa che si preparerà come ogni anno ad accogliere stand e visitatori da ogni parte d’Europa e d’Italia.

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, il centro storico di Cervia si trasformerà in un vivace percorso tra le migliori eccellenze agroalimentari e artigianali d’Europa. Un’occasione per scoprire culture e tradizioni diverse, vivere uno shopping internazionale e godersi un fine settimana all’insegna dell’incontro e della convivialità.

Oltre 100 commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si danno appuntamento a Cervia esponendo prodotti tipici di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine.

Si potranno degustare quindi i dolci made in Usa (muffin, pancakes e cheesecake), le minicrepes olandesi, il pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia, i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. E poi oggetti, ceramiche, piante, bijoux, accessori.

L’apertura degli stand avverrà venerdì mattina 12 settembre alle ore 10.

L’inaugurazione, alla presenza degli organizzatori, autorità civili e militari è in programma per venerdì 12 settembre alle ore 16 in via Torre San Michele ang. Piazza Andrea Costa.