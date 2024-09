Cervia, il Mercato dei Sapori d’Europa torna dal 13 al 15 settembre

È stata presentata questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale di Cervia, la XXI° edizione del Mercato dei Sapori d’Europa. Dal 13 al 15 settembre in Piazza Andrea Costa si preparerà come ogni anno ad accogliere stand e visitatori da ogni parte d’Europa e d’Italia. Anche in questa edizione saranno tre le attesissime giornate da passare a spasso tra stand enogastronomici, prodotti artigianali e partecipare ai numerosi eventi collaterali.

Golosi e curiosi sono attesi tra dalle decine di venditori che ogni anno partecipano all’appuntamento che, da venti anni, richiama a Cervia moltissime persone accontentando palati e occhi di ogni tipo ed età.

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre i commercianti proporranno le migliori produzioni tipiche agroalimentari e artigianali del continente. Nel centro storico di Cervia, per un lungo week-end, lo shopping diventa internazionale e offre l’opportunità di avvicinarsi e di conoscere culture e abitudini di vari paesi d’Europa e non solo.

Oltre 100 commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si danno appuntamento a Cervia esponendo prodotti tipici di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine.

Si potranno degustare quindi i dolci made in USA (muffin, pancakes e cheescake), le minicrepes olandesi, il pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia, i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. E poi oggetti, ceramiche, piante, bijoux, accessori e abiti.

In questa edizione è stata organizzata una mattinata in ricordo dell’ex segretario generale Armando Zelli, recentemente scomparso. Gli organi della federazione Fiva hanno organizzato un momento di commemorazione per domenica 15 settembre: ore 10 accoglienza presso i Magazzini del Sale mentre dalle 10.30 alle 12.30 è in programma lo svolgimento della commemorazione.

L’apertura degli stand avverrà venerdì mattina 13 settembre alle ore 10.

Eventi collaterali

Sabato 14 settembre, alle ore 20 nell’area della Torre San Michele ci sarà “Stra Tango Balliamo” passi di tango argentino in strada. Ingresso gratuito senza iscrizione.

In piazza Garibaldi è in programma la mostra di pittura di artisti romagnoli “Arte in Piazza” curata dall’Associazione Menocchio;

Ai Magazzini del Sale sono allestite la mostra di mosaico e di Lidia Mongiusti, la mostra di ceramiche di Nives Guazzarini la mostra di pittura di Pietro Bartolini, e la mostra fotografica di Paolo Cingolani. La mostra è visitabile da mercoledì 11 a domenica 15 settembre dalle 10.00 alle 13 e dalle 19.00 alle 23.00.