Cervia, il Festival degli Aquiloni torna dal 3 al 12 ottobre

Dopo il successo della 45/a edizione di Artevento, premiata in primavera da oltre 800.000 visitatori, il Festival Internazionale dell’Aquilone torna a Cervia dal 3 al 12 ottobre con l’evento conclusivo ‘One Sky One World’ per celebrare i 40 anni dalla nascita dell’omonima giornata internazionale del volo degli aquiloni per la pace, ispirata all’aquilone costruito dall’attivista americana Jane Parker Ambrose per invocare il disarmo nucleare durante un summit a Seattle fra Reagan e Gorbaciov e immortalato sulla copertina della rivista Soviet Life nel luglio 1986. Dal 3 al 5 ottobre, ad aprire le danze sarà il volo degli aquiloni sulla spiaggia di Cervia, affiancato da un’inedita mostra del Museo dell’Aquilone dedicata alle ultime acquisizioni dal Giappone, in programma dal 3 al 12 ottobre al Magazzino del Sale Torre. L’appuntamento autunnale prevede un ricco programma dedicato a pace, solidarietà, diritti umani, sostenibilità e salvaguardia del pianeta, omaggiando l’idea di Europa, aderendo al progetto R1PUD1A di Emergency e preparando la Marcia per la Pace in collaborazione con Fondazione PerugiAssisi.Al centro dell’evento sarà il concetto di arte come strumento di trasformazione, messo in luce attraverso la presentazione, in esclusiva e per la prima volta in Italia, delle due collezioni di aquiloni nate per omaggiare “l’idea d’Europa”, ossia la The Hague Air Gallery - presentata in Olanda nel 1987 da un’idea del pioniere dell’aquilonismo contemporaneo Gerard Van Del Loo e del curatore d’arte Els Lubbers, con 21 aquiloni di artisti olandesi - e la European Air Gallery, ad essa ispirata, promossa dal 1994 in Inghilterra dal Sunderland City Council e composta dalle opere di 22 artisti selezionati in diversi paesi: opere pittoriche di grandi dimensioni costruite su modello tradizionale giapponese “edo”, eseguite per essere ammirate a grande distanza nel cielo. Ad arricchire il calendario degli eventi autunnali saranno i laboratori creativi e tematici per i più piccoli, dedicati al diritto al gioco, all’istruzione e al futuro con un pensiero speciale rivolto ai bambini di Gaza.