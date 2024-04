Cervia, il festival degli aquiloni torna dal 20 aprile al 1° maggio VIDEO GALLERY

La magia degli aquiloni torna protagonista a Cervia. Questa mattina è stato presentato il programma della 44° edizione di “Artevento Cervia”, la più completa e longeva rassegna di aquiloni d’arte, che inizierà ufficialmente il 20 aprile e proseguirà fino al 1° maggio con un’edizione record mai vista prima dedicata alla Regione Emilia-Romagna, per celebrarne la rinascita dopo la catastrofica alluvione della scorsa primavera.

Per 12 giorni consecutivi, il cielo sopra la spiaggia di Pinarella di Cervia si trasformerà in uno spettacolo visivo mozzafiato. Ogni giorno, dalle 10 del mattino fino al calar del vento, si succederanno decine di proposte per tutti i gusti, adatte ad un pubblico eterogeneo e spettatori di ogni età e abilità, con performance di aquiloni d’arte, etnici, storici, “giganti” e sportivi, spazi dedicati alla musica dal vivo, alla danza etnica, al teatro di figura e al circo contemporaneo.

Tra le novità di quest’anno ci saranno: il Premio Speciale per Meriti di Volo, che verrà consegnato a ben 2 realtà; la presenza esclusiva di “Un Prato di Libri”, il Festival della Lettura per bambini e ragazzi; - 2 appuntamenti speciali per festeggiare le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio; ben 2 mostre in location collaterali che ospiteranno rispettivamente “The Hatchling: how we did it” del designer e campione di volo acrobatico britannico Carl Robertshaw e la mostra dedicata al Maestro tedesco della KAP Kite Aerial Photography Wolfgang Bieck; un focus sulla Cina per celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo, con l’edizione speciale della “Notte dei Miracoli” intitolata In viaggio fra draghi e lanterne.

E ancora: un focus sul Giappone attraverso un gemellaggio con la Japan Kite Association e il Museo dell’Aquilone di Tokyo; l’omaggio alla storia di Antoniano Bologna con i bambini dello Zecchino d’Oro come ambasciatori di Pace;

il fenicottero rosa come simbolo poetico dell’edizione, tema ispiratore per le opere eoliche degli artisti ospiti e dei laboratori didattici; la celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Marconi, per il ruolo che l’aquilone ebbe nel contesto dei suoi esperimenti di telegrafia senza fili; - la presenza dei numerosi campioni internazionali di volo acrobatico, oltre al campionato italiano di volo acrobatico Cervia’s Cup a cura di Stack Italia Federazione Volo Acrobatico, partner sportivo di Artevento.