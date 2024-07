Cervia, il drone filma la proposta di matrimonio ma poi precipita in mare: appello del futuro sposo

CERVIA. Finisce in modo inaspettato la proposta di matrimonio di un giovane che lunedì sera ha organizzato la sorpresa alla sua amata sulla riva del bagno CerviaAmare. Il futuro sposo ha accompagnato la ragazza davanti al mare all’ora del tramonto con un piccolo spuntino preparato dallo stabilimento. Seduti su un telo, a un certo punto dal cielo è arrivato il drone che ha consegnato il classico anello in modo spettacolare. Ed è arrivato anche il sospirato sì. Al momento di rialzarsi in volo e di continuare a filmare la scena però qualcosa non ha funzionato. Forse il nastro della confezione dell’anello ha bloccato l’elichetta e il drone è precipitato in mare senza che il fotografo riuscisse a ritrovarlo. L’appello è a consegnare il drone, chiunque lo trovi, per consentire ai due futuri sposi di avere questo bel ricordo. In tal caso, ci si può rivolgere al bagno CerviaAmare e al blog “Cervia e Milano Marittima”.