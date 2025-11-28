Cervia, il Craft Gin Fest alle Officine del Sale

Appuntamento con Craft Gin Fest in edizione invernale a Cervia a due passi dalla Torre Michele che ha ospitato con successo il Gin Fest estivo del luglio scorso. L’evento dedicato ai Gin artigianali e agli abbinamenti con la gastronomia del territorio, sarà di scena oggi, venerdì 28 novembre all’interno delle Officine del Sale, ex magazzino di stoccaggio di fine del ‘600, ora locale alla moda dedicato alla ristorazione e all’intrattenimento.

Concentrato in una sola giornata a partire dalle ore 18.30 fino a notte, l’evento ospita una ventina di produttori artigianali provenienti da tutta Italia che hanno a disposizione una propria postazione, dove far assaggiare e raccontare i Gin puri o in abbinamento con toniche di prestigio. Assaggi food di produttori locali, cibi certificati, masterclass dedicate al food pairing con prodotti d’eccellenza, shopping ai banchi con sconti per l’evento, musica live e intermezzi culturali, completano una giornata di degustazioni e conoscenza del prodotto. L’obiettivo è promuovere la cultura del gin artigianale e del bere consapevole, valorizzando al tempo stesso i sapori locali e l’identità gastronomica del territorio.

Ad arricchire il programma della giornata anche 3 Masterclass che s’incaricheranno di raccontare e abbinare, secondo i principi del food pairing, alcuni gin selezionati a intriganti assaggi food.

La prima Masterclass alle 19.30 è dedicata all’abbinamento fra Gin & Formaggi Romagnoli, a cura di Matteo Selvi, maestro in abbinamenti e giudice ai concorsi. I prodotti caseari in degustazione sono offerti dalla Centrale del Latte di Cesena che, con il suo Squacquerone di Romagna Dop, ha appena vinto gli Italian Cheese Awards 2025 nella categoria ‘freschissimi’. Ad accompagnare i formaggi sarà il Gin Bandito.

‘Gin & Pescato: freschezza e note marine in perfetto equilibrio’ è il titolo della masterclass delle 20.30. In abbinamento Gin Citto e MAMA Gin: un artigianale senese che mescola 13 botaniche in gran parte toscane il primo; realizzato con dieci botaniche naturali del centro-sud Italia il secondo.

Alle 21.30 è la volta di ‘Gin & Burger: l’abbinamento che unisce gusto e contemporaneità’. Il gin scelto per l’abbinamento è Alba 87, il primo gin ad avere come botanica principale l’infiorescenza di Albana, il più tipico vitigno romagnolo e prima Docg italiana fra i vini bianchi.

Le masterclass a numero chiuso, per 20 persone, prenotabili alla cassa o via mail al costo di 15 euro. Prenotazioni masterclass: craftginfest@gmail.com

Il ginlover accede alla manifestazione con l’acquisto di un carnet al prezzo di 25 euro comprensivo di 3 coupon spendibili per la degustazione di 3 gin tonic, assaggi di gin ai banchi dei produttori e 3 ticket per gli assaggi food. Per l’operatore Horeca l’ingresso è gratuito previo accreditamento.

Il Craft Gin Fest è organizzato in sinergia fra Officine del Sale, Sale Dolce, Agenzia PrimaPagina e sponsor di prestigio, locali e nazionali, fra cui Galvanina.