Cervia, il centro congressi sarà intitolato a Ettore Sovera

Sarà intitolato a Ettore Sovera il centro congressi di Milano Marittima, con una cerimonia in programma mercoledì 20 dicembre alle 11 nella struttura di via Jelenia Gora.

L’imprenditore e pioniere del turismo negli anni difficili del ventennio e del dopo guerra, titolare dello storico hotel Mare Pineta, è una figura di grande spessore nella industria delle vacanze, anche per la sua generosità. Ospitò infatti i generali inglesi, in fuga dai nazifascisti dopo l’8 settembre, ma anche alcune famiglie ebree, fra cui i Ricordi di cui faceva parte Teddy Reno. Sovera mise a repentaglio la propria vita per salvare queste persone, che dormivano in gran segreto accanto alle camere occupate dal comando tedesco. Aveva preso in gestione l’hotel nel 1926, aprendolo l’anno successivo, dopo avere girato il mondo e diretto gli alberghi più prestigiosi del pianeta. La sua conoscenza delle lingue e la grande professionalità, ne facevano un punto di riferimento per tutto il settore. Inoltre si circondava sempre di uno staff molto qualificato, che esibiva con orgoglio ad ogni appuntamento. Chef, cuochi e camerieri erano i migliori nel loro ambito professionale. Il Mare Pineta era così diventato ben presto un centro mondano e culturale, capace di attirare turisti da tutto il mondo, e caratterizzato da una eleganza davvero unica. Sovera fu anche presidente della Associazione albergatori e per un breve periodo della Azienda di soggiorno. E’ indissolubilmente legato alla epopea di Milano Marittima, ideata da Giuseppe Palanti , che ha avuto proprio nel Mare Pineta di quei tempi il momento più alto per quanto riguarda la ricettività legata all’etica. L’albergo ospitò anche Grazia Deledda, oltre che il fondatore del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti e Giuseppe Ungaretti.