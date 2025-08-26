Cervia. I lavori dopo la tempesta: restano chiusi parchi alberati e pinete

  • 26 agosto 2025
Cervia. I lavori dopo la tempesta: restano chiusi parchi alberati e pinete

Il Centro Operativo Comunale si è riunito questa mattina per fare il punto sulla situazione nel territorio colpito dalla violenta tempesta di domenica 24 agosto. Di seguito il quadro degli interventi e delle misure adottate.

Rete idrica e fognaria

Condotte dell’acqua: ripristinate con soluzioni temporanee

Impianti fognari: risolte tutte le situazioni critiche

Rete gas

Parte pubblica: completamento lavori previsto entro domani

Impianti privati: i cittadini dovranno verificare autonomamente la funzionalità degli impianti interni alle abitazioni

Pubblica illuminazione

In corso la messa in sicurezza delle aree con pali caduti

Ricerca di soluzioni immediate per illuminare le zone rimaste al buio

Verde pubblico

Proseguono i lavori di taglio, pulizia di tronchi e rami

Spazzamento delle strade in corso

I tecnici comunali stanno verificando le alberature potenzialmente pericolanti per eventuali abbattimenti

Verde privato - Obblighi dei cittadini

I proprietari devono provvedere autonomamente allo sgombero di alberi caduti (sia in area privata che pubblica)

Divieto assoluto di depositare tronchi e ramaglie sulla strada pubblica

Area di stoccaggio designata: Piazzale “Spettacoli viaggianti” in via Ascione

Servizio Hera attivo: numero verde per recupero verde di sfalci e potature (esclusi i tronchi)

Interventi di emergenza in corso

I Vigili del Fuoco sono ancora operativi a Cervia con mezzi speciali, gestendo gli interventi in base alla gravità e all’urgenza delle singole situazioni.

Protezione civile

Il Presidente della Regione Michele de Pascale ha riconosciuto lo stato di crisi regionale. Proseguono i lavori per il ripristino della sicurezza su strade e marciapiedi.

Aree interdette e raccomandazioni

Chiusura confermata di pinete e parchi alberati. Vietato l’accesso a tutti i luoghi suddetti

Raccomandazioni ai cittadini

Massima attenzione negli spostamenti. Non sostare nelle zone colpite. Prestare attenzione alle aree di cantiere

Pineta di Milano Marittima

Danni particolarmente gravi nella fascia dalla I alla XIV traversa. Nei prossimi giorni verrà effettuata una stima accurata degli alberi abbattuti.

Nuovo Portale Online per l’Emergenza

Il Comune sta attivando sul sito istituzionale una sezione dedicata all’”Evento Calamitoso Agosto 2025” per supportare i cittadini colpiti.

