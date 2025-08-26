Cervia. I lavori dopo la tempesta: restano chiusi parchi alberati e pinete

Il Centro Operativo Comunale si è riunito questa mattina per fare il punto sulla situazione nel territorio colpito dalla violenta tempesta di domenica 24 agosto. Di seguito il quadro degli interventi e delle misure adottate.Rete idrica e fognariaCondotte dell’acqua: ripristinate con soluzioni temporaneeImpianti fognari: risolte tutte le situazioni criticheRete gasParte pubblica: completamento lavori previsto entro domaniImpianti privati: i cittadini dovranno verificare autonomamente la funzionalità degli impianti interni alle abitazioniPubblica illuminazioneIn corso la messa in sicurezza delle aree con pali cadutiRicerca di soluzioni immediate per illuminare le zone rimaste al buioVerde pubblicoProseguono i lavori di taglio, pulizia di tronchi e ramiSpazzamento delle strade in corsoI tecnici comunali stanno verificando le alberature potenzialmente pericolanti per eventuali abbattimentiVerde privato - Obblighi dei cittadiniI proprietari devono provvedere autonomamente allo sgombero di alberi caduti (sia in area privata che pubblica)Divieto assoluto di depositare tronchi e ramaglie sulla strada pubblicaArea di stoccaggio designata: Piazzale “Spettacoli viaggianti” in via AscioneServizio Hera attivo: numero verde per recupero verde di sfalci e potature (esclusi i tronchi)Interventi di emergenza in corsoI Vigili del Fuoco sono ancora operativi a Cervia con mezzi speciali, gestendo gli interventi in base alla gravità e all’urgenza delle singole situazioni.Protezione civileIl Presidente della Regione Michele de Pascale ha riconosciuto lo stato di crisi regionale. Proseguono i lavori per il ripristino della sicurezza su strade e marciapiedi.Aree interdette e raccomandazioniChiusura confermata di pinete e parchi alberati. Vietato l’accesso a tutti i luoghi suddettiRaccomandazioni ai cittadiniMassima attenzione negli spostamenti. Non sostare nelle zone colpite. Prestare attenzione alle aree di cantierePineta di Milano MarittimaDanni particolarmente gravi nella fascia dalla I alla XIV traversa. Nei prossimi giorni verrà effettuata una stima accurata degli alberi abbattuti.Nuovo Portale Online per l’EmergenzaIl Comune sta attivando sul sito istituzionale una sezione dedicata all’”Evento Calamitoso Agosto 2025” per supportare i cittadini colpiti.