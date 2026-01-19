Cervia. I 100 anni di Antonietta Guidi

Il Vicesindaco Gianni Grandu ha portato gli auguri a Antonietta Guidi che ha compiuto 100 anni. Antonietta è nata il 17 gennaio 1926, insieme al marito Alberto Lucchi nel dopoguerra 1946 aprì un negozio di elettricità. Dopo alcuni anni costruirono l’hotel Gadames in viale Colombo, che aprirono nel 1958 e gestirono per diversi decenni. Un traguardo speciale ricco di emozione che Antonietta ha vissuto in un clima sereno con la figlia Laura, fondatrice ed attuale titolare del centro di servizi linguistici The International School di Cervia.

Il Vicesindaco Gianni Grandu le ha consegnato un mazzo di fiori e portato un caloroso augurio a nome di tutta la città.