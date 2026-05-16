Cervia, ha il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, ma la mette alla guida dell’auto per andare a spacciare: 24enne arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Ravenna e militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Cervia hanno tratto in arresto un giovane, 24enne, di origine nordafricana, per spaccio e detenzione di hashish e violazione del divieto di avvicinamento. Durante un servizio di controllo è stato individuato lo straniero che si spostava a bordo di un’auto condotta da una giovane italiana. Nel centro storico di Cervia il ragazzo, una volta sceso dall’autovettura, veniva bloccato mentre cedeva circa tre grammi di hashish ad un cliente italiano. La perquisizione personale consentiva di sequestrare altri 17 grammi di hashish come delle banconote ricevute in cambio della droga.

Al giovane era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, che pure era alla guida della vettura pedinata nel pomeriggio. Di conseguenza, il giovane veniva arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento (ipotesi obbligatoria) e per il reato di spaccio di stupefacenti in fattispecie di lieve entità.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza direttissima.