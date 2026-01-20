Cervia, Guidazzi riconfermato vice presidente nazionale di Fiva

CERVIA. Domenica 18 gennaio 2026 si è riunito il Consiglio Generale Fiva Nazionale per la nomina della Giunta Esecutiva della Federazione. Un grande successo per la città di Cervia a seguito della riconferma di Guido Guidazzi Vicepresidente Nazionale Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche) dopo il mandato 2021-2025.

«Prima di tutto desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Giacomo Errico, che guida Fiva Confcommercio, la principale associazione di categoria del commercio ambulante e su aree pubbliche», ha detto Guidazzi. «Essere riconfermato Vicepresidente dopo il primo mandato rappresenta per me un privilegio e una responsabilità di grande rilievo; metterò a servizio tutte le competenze maturate negli anni, anche grazie all’organizzazione di due eventi simbolo per Cervia: il mercato del giovedì, con la sua ampia varietà merceologica, e il Mercato Europeo. Questi appuntamenti, diversi tra loro ma accomunati dalla forte collaborazione tra gli operatori, ci offrono ogni anno risultati in crescita e contribuiscono a valorizzare Cervia a livello nazionale come esempio di eccellenza. Voglio ringraziare in particolare tutti i collaboratori, tra cui il funzionario Fiva Cervia Carlo Pollarini. Un grazie va anche alle Forze dell’Ordine, all’Associazione Nazionale Carabinieri, all’Amministrazione Comunale e ai funzionari dei Servizi del Settore Economico, alla regione Emilia-Romagna e agli ambulanti che hanno sempre sostenuto il nostro sindacato. Il mercato di Cervia è un vero vanto tra quelli italiani; in estate arriva a coinvolgere circa 400 operatori, offrendo una qualità e una varietà ben al di sopra della media regionale e nazionale. Il Mercato Europeo, nostro fiore all’occhiello, attraversa trenta città italiane e la tappa di Cervia si distingue per affluenza, salendo sul podio tra le più partecipate. Intendo portare ai tavoli nazionali le problematiche da affrontare, guardando al futuro con la volontà di fare di Cervia un modello per la categoria. Si apre una nuova sfida e spero di trovare al mio fianco una squadra determinata a tutelare i diritti del settore, sempre nel rispetto di tutti».