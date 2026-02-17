Cervia, guida in stato di ebbrezza: una denuncia

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima che nello scorso fine settimana hanno svolto mirati servizi finalizzati al controllo della circolazione stradale ed in particolare al contrasto della guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, svolti lungo le principali vie di comunicazione tra cui la Statale 16 Adriatica, la via Salara Statale e la via Bollana tra Cervia e la zona artigianale di Montaletto, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,62 g/l con contestuale ritiro della patente di guida.

Ad altre tre persone, controllate nei pressi della zona industriale di Montaletto di Cervia, è stata invece ritirata la carta di circolazione con invio dei mezzi a revisione straordinaria in quanto i veicoli risultavano avere gli assetti modificati senza il previsto aggiornamento del documento di circolazione.