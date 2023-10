Cervia, Grand Hotel e spiaggia contesa: battaglia legale

La società Grand Hotel non molla e rivendica la concessione demaniale situata di fronte all’omonimo hotel, persa per le mancanze contestate dal Comune. L’Amministrazione cervese ne aveva infatti disposto la decadenza, causa il mancato pagamento di alcuni canoni. Ma a pesare sul provvedimento erano anche le condizioni di abbandono nelle quali era stato lasciato lo stabilimento balneare, la cui conduzione in precedenza era stata oggetto di alcuni sopralluoghi. Era fra l’altro emerso come l’attività fosse priva del marinaio di salvataggio, mentre la somministrazione di alimenti e bevande veniva svolta in sublicenza senza la relativa autorizzazione. Come detto, quindi, l’Amministrazione aveva dichiarato decaduta la concessione della Srl, affidando la spiaggia a un altro bagnino. La Grand Hotel, che nel frattempo aveva perso pure la concessione della terrazza dell’albergo, era quindi ricorsa al Tar. Ma il tribunale aveva respinto, sempre nel 2018, l’istanza cautelare, condannando la società al pagamento delle spese legali. Un ulteriore ricorso al Tar, sempre contro il provvedimento di decadenza della concessione demaniale, era stato bocciato nel 2023 poiché giudicato «improcedibile». Ora la società si appella al Consiglio di stato, con l’obiettivo di invertire la sentenza del Tar. Nel frattempo la Giunta autorizza il sindaco a costituirsi in giudizio davanti allo stesso Consiglio di stato, nominando come difensori l’avvocato Franco Fiorenza del foro di Bologna e l’avvocato Silvia Medici del servizio legale interno. Continua dunque una vicenda che sembra non finire mai. Dopo la decadenza, la concessione è stata assegnata alla Lobby Foundation, ma il procedimento è stato annullato per una irregolarità. Di conseguenza al raggruppamento temporaneo di imprese è subentrata l’altra concorrente, Nettuno srl, capeggiata da Nicola Pari. Adesso il nuovo bagno sorto su quella concessione si chiama Bleck 210 e fa parte di un progetto che riguarda anche il rilancio del Grand Hotel. Però è tutto fermo, si muovono solo gli avvocati per decidere quale sarà il destino definitivo della spiaggia che in passato ha ospitato personaggi come Grazia Deledda e Gabriele D’Annunzio. Il Grand Hotel è stato il ritrovo mondano più ambito della città, poi il lento declino e il fallimento, e oggi il lungomare attende la sua rinascita.