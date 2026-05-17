Cervia. Gli alunni della “Andrea Canevaro” premiati sul palco del Giro d’Italia

Una mattinata speciale per gli alunni della scuola primaria “Andrea Canevaro” di Castiglione di Ravenna, che oggi hanno vissuto da protagonisti la partenza della 9ª tappa del Giro d’Italia da Cervia. I bambini sono saliti sul palco allestito ai piedi della Torre San Michele, accolti da una grande folla e da una splendida giornata di sole, insieme alle insegnanti, alla dirigente scolastica Cristina Ambrogetti e ai genitori.

Il momento di festa e riconoscimento ha coronato il lavoro svolto nell’ambito di “BiciScuola”, il progetto didattico promosso da RCS Sport e La Gazzetta dello Sport, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, che ha accompagnato gli studenti in un percorso dedicato all’educazione stradale, all’uso consapevole della bicicletta e all’alimentazione corretta.

Nel corso della mattinata i bambini hanno anche partecipato alle attività pratiche allestite presso lo stand della Polizia Stradale in Piazza Andrea Costa, pensate appositamente per loro nell’ambito dell’iniziativa.

Per la comunità scolastica si è trattato di un’esperienza difficile da dimenticare: vivere da vicino il 109° Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, ha trasformato un progetto educativo in un momento di partecipazione reale alla vita del territorio.