Cervia, Gianluca Soncin e il femminicidio di Milano: Pamela Genini uccisa con 24 coltellate

Femminicidio di Milano, la polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione tra la vittima e Gianluca Soncin, 52enne residente a Cervia, ci sarebbe stata una relazione. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall’uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola.

Pamela Genini, 29enne modella e imprenditrice, è stata uccisa “con 24” coltellate. Lo si evince dall’imputazione a carico del suo compagno, che l’avrebbe ammazzata “al culmine di una serie di condotte persecutorie” e “dopo averla ripetutamente minacciata di morte”. Per l’omicidio, secondo le indagini della Polizia e della pm Menegazzo, lui si sarebbe anche “procurato una copia delle chiavi di casa”. Contestate come aggravanti, oltre alla premeditazione e allo stalking, anche i “futili motivi” e la “crudeltà”.