Cervia. Furti in hotel, coltello in discoteca, oltre 200 persone controllate: il week end movimentato dei carabinieri

Fine settimana movimentato per i Carabinieri di Cervia/Milano Marittima. Da giovedì sera fino all’alba di oggi, i militari hanno intensificato i controlli lungo la costa con pattuglie rinforzate dalle Squadre di Intervento Operativo del 2° Battaglione “Liguria”.

L’operazione ha portato all’identificazione di oltre 200 persone e al controllo di 80 veicoli, con particolare attenzione alle zone dei locali notturni per prevenire guida in stato di ebbrezza e reati vari.

I tre arresti

Venerdì sera è finita in manette una 31enne straniera per rapina e resistenza. La donna si era introdotta in una camera d’hotel al Lido di Savio rubando un cellulare. Scoperta dal proprietario, ha aggredito lui e una cameriera a calci e schiaffi prima di essere bloccata dai Carabinieri. È stata trasferita al carcere di Forlì, mentre il telefono è stato restituito al proprietario.

Tra sabato e domenica i militari del NORM hanno arrestato un 34enne straniero colpito da ordine di carcerazione della Procura di Brescia per rapina, furto aggravato e lesioni. Deve scontare una pena residua di 2 anni e 5 mesi.

Nella stessa serata un 20enne è stato denunciato per porto abusivo di armi dopo essere stato trovato con un coltello di 20 cm durante un controllo davanti a una discoteca.